İran'da General Süleymani'nin cenaze töreni ertelendi

07.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:13

İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze merasimi aşırı izdiham nedeniyle iptal edildi.



General Süleymani'nin cenaze merasimini düzenleme komitesi başkanı Mehdi Sedefi, Kirman şehrinde yaşanan izdiham nedeniyle cenazenin defin işlemlerinin yapılacağı alana götürülemediğini ve bu nedenle başka bir güne ertelendiğini açıkladı. Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de cenaze merasimlerinin başka bir güne ertelendiğini doğrulayarak, yoğun kalabalık nedeniyle defin işlemlerinin yapılamadığını söyledi.



İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Muhammed Sabıri yaşanan izdihamı doğrularken, izdihamda 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve 48 yaralının olduğu belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA