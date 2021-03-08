İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi

08.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:41
İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, 2020 yılında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1200 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

İran Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, 2020 yılında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1200 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre Mümini, Uyuşturucuyla Mücadelede Uluslararası İşbirliği konulu toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Mümini, "İran emniyet güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD'nin yaptırımlarına rağmen 2020 yılında çoğu Avrupa'ya giden 1200 ton uyuşturucu madde ele geçirdi." dedi.

Söz konusu miktarın bir önceki yıla (2019) göre yüzde 41 artış gösterdiğini kaydeden Mümini, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede son bir yılda 9 emniyet görevlisinin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

Ülkenin doğu bölgelerinde Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Demet Akalın Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:44:31. #1.14#
title