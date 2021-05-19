İran'da, Filistin'e destek gösterisi
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İran'da, Filistin'e destek gösterisi

İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın başkenti Tahran'da, ülkedeki önemli isimlerin ve yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, ülkedeki önemli isimlerin ve yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, İran'dan Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Hüseyin Meydanı'nda, yerel saatle 17.00'de başlayan ve ülkedeki önemli isimlerin de katıldığı Filistin'e destek gösterisinde yüzlerce kişi, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Gösteride, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD", "Yolumuz Kudüs yolu" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atan İranlılar, Filistin halkı ve direniş gruplarına destek mesajı verdi. "İsrail'i yer yüzünden sileceğiz" ve "Filistin'i desteklemek için Müslüman olmanıza gerek yok, sadece insan olmanız yeterli" yazılı pankartların taşındığı gösteride, Filistin'de yaşananların bir insanlık meselesi olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda düzenlenen gösteriye, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami başta olmak üzere, Hamas'ın İran temsilcisi Halid el-Kadumi ve Filistin'in İran Büyükelçisi Salah Zavavi de katıldı.

Halid el-Kadumi gösteride yaptığı açıklamada, "Emin olun çok yakında Filistin'e hep birlikte gideceğiz. Bugün İsraillilerin baktığı göğü aydınlatan füzelere sahibiz" ifadelerini kullandı.

General Selami ise Filistin'e destek gösterisinde yaptığı açıklamada, "Artık yeni bir Filistin ve İsrail ile karşı karşıyayız. Yeni Filistin daha güçlü ve füzeleri ile savaşıyor. Yeni İsrail ise zayıf, yorgun ve umutsuz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İran'da, Filistin'e destek gösterisi
İran'da, Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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