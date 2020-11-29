İran'da Fahrizade suikastı sonrası "UAEA'nın nükleer tesislerdeki denetimini sınırlandırma" tartışması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İran'da Fahrizade suikastı sonrası "UAEA'nın nükleer tesislerdeki denetimini sınırlandırma" tartışması başladı

29.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:24
İran'da Fahrizade suikastı sonrası

İran Meclisi'ndeki bazı milletvekilleri, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı.

İran Meclisi'ndeki bazı milletvekilleri, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı.

Kirman Milletvekili Muhammed Mehdi Zahidi, İran Meclis Ajansı'na yaptığı açıklamada, amaçlarının Nükleer Silahların Yayılımının Önlenmesi Anlaşması'nın Koruma Tedbirleri Anlaşması'na Ek Protokol'ünden çıkmak olduğunu belirtti.

Söz konusu yasa tasarısını hazırlayan isimlerden biri olan Zahidi, "Uranyumu geliştirme konusunda da anlaşmalara bağlı kalmamız gerekmiyor. Uranyumu zenginleştirmede yüzde 20 ve üstüne de çıkabiliriz." dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar

Tasarının görüşülmesi önerisinin 93 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini kaydeden Zahidi, Fahrizade suikastının failleri ve azmettiricilerinden "ağır intikam" alınmasının da gündemlerinde olacağını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebulfezl Amuyi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "UAEA denetçileriyle ilgili kamuoyunda endişeler var. Bu nedenle denetimlerin sınırlandırılması talep ediliyor. Bu, meşru bir taleptir. Denetçilerle ilgili ek protokolü, karşı tarafın da ticaretimizin canlandırılması ve ekonomimizin gelişmesiyle ilgili taahhütlerine bağlı kalması şartıyla imzalamıştık. Fakat taahhütler yerine gelmediği gibi buradan alınan bilgilerin kötü amaçla kullanıldığına dair şüpheler var." dedi.

Merkesi Eyaleti Milletvekili Ali Rıza Selimi de Meclisin UAEA'nın denetiminden memnun olmadığını ve bundan kuşku duyduğunu dile getirerek, "Birçok acı hadisenin ve nükleer bilimcilerimizin suikasta uğramasının dayanağı UAEA'nın denetimleridir." ifadelerini kullandı.

Selimi, bu hafta Meclisin gündemine gelmesi beklenen tasarının yasalaşması halinde İran'ın Ek Protokol'den çıkacağını ve UAEA müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağını belirtti.

İran'ın 2015'te P5+1 ülkeleri ile imzaladığı nükleer anlaşma ve Nükleer Silahların Yayılımının Önlenmesi Anlaşması'nın Koruma Tedbirleri Anlaşması'na Ek Protokol'ü, UAEA'ya nükleer site olduğu bildirimi yapılmamış alanlarda da muhtemel bir nükleer materyal varlığına ilişkin denetleme yetkisi veriyor.

UAEA Yönetim Kurulu, 19 Haziran'da İran'ın erişim izni vermediği iki tesisin "denetime açılması"na yönelik karar almıştı.

İran'a karşı UAEA Yönetim Kurulu'nda 2012'den sonra alınan ilk karar olarak kayıtlara geçen ancak bağlayıcılığı olmayan bu karar doğrultusunda, İran'ın güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında, Ajansla tam ve zamanında iş birliği yapması ve erişim izni verilmeyen iki noktanın müfettişlerin denetimine açılması istenmişti.

Tahran ise UAEA'nın 2 tesise erişim izni talebinin meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayandığını savunmuştu.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programındaki koruma önlemlerini ve Tahran'ın denetim izni vermediği iki nükleer tesise erişim sorununu görüşmek üzere ağustos ayında Tahran'ı ziyaret etmiş ve İran ile UAEA, 26 Ağustos'ta daha önce erişim izni verilmeyen iki tesisin, müfettişlerin denetimine açılması konusunda anlaşmıştı.

İran'da nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından, tesislerdeki denetim yeniden tartışma konusu olmuş ve muhafazakar kesim, müffetişlerin buralardan aldıkları bilgileri İsrail'e verdiği suçlamalarında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İlgili Haberler

İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta kurban gitti
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta kurban gitti
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor
İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Sezen Aksu Burcu Esmersoy Diego Armando Maradona
Spor Falcao Orhun Ene Ersun Yanal Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da Fahrizade suikastı sonrası "UAEA'nın nükleer tesislerdeki denetimini sınırlandırma" tartışması başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 15:39:43. #1.14#
title