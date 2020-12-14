İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti
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İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti

14.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:27
İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti

İran'ın Kum eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi.

İran'ın Kum eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi.

İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, öğle saatlerinde Selefçegan sanayi bölgesinde bulunan bir çelik fabrikasındaki metal eritme fırınında patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle 2 işçinin hayatını kaybettiği, toplamda 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meydana gelen yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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