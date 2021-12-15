İran'da Evcil Hayvanların Yasaklanmasını İçeren Yasa Tasarısı

İran'da parlamento üyelerinin dörtte biri tarafından imzalanan bir tasarı kedi ve köpek gibi evcil hayvanların yasaklanmasını öngörüyor. Tasarı metninde insanlarla aynı çatı altında yaşayan evcil hayvanların "yıkıcı sosyal sorunlara" neden olduğu öne sürülüyor

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