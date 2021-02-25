İran'da Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
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İran'da Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

25.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:13
İran'da Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İran'da ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınan ve ülkesinin iç ve dış politikasını eleştiren açıklamalarıyla dikkati çeken Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı.

İran'da ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınan ve ülkesinin iç ve dış politikasını eleştiren açıklamalarıyla dikkati çeken Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 1979'daki devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olma kararı aldığını duyurdu.

Kendisini ülkeyi yönetecek doğru kişi olarak gördüğünü aktaran Mutahhari, "Ülkenin durumunu göz önünde bulundurarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmam gerektiğini düşündüm." dedi.

Seçimlerde aday olmak isteyenleri devletin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından daha önceki seçimlerde veto edilen Mutahhari, "Partiler ve siyasi gruplar seçimleri boykot etmeyi düşünmemeli ve Anayasayı Koruyucular Konseyi de seçimlerin coşkuyla yapılması için anayasayı kabul eden ve mali konularda sorunu bulunmayan kişilerin adaylığını onaylamalıdır." ifadelerini kullandı.

Mutahhari, devrimin ardından 42 yıl geçmesine rağmen adalet ve özgürlükler konusunda henüz istenilen seviyeye gelemediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"40 yılı aşkın süre içerisinde göreceli başarılar elde ettik ancak bazı konularda başarı sağlayamadık. Eksiklikleri gidermemiz gerekiyor. Adalet çok önemli bir konudur. Sınıflar arasındaki farkı azaltmalıyız. Özgürlüklere saygı konusunu ciddiye alalım ve bu bakımdan modelimiz Hazreti Ali'nin devlet modelidir. Adalet ve haktan bahsetmek kolay bir iş değil. Herkes hak, adalet ve benzeri konular hakkında konuşabilir, ancak bunlar uygulamada yapılmalıdır."

Ilımlı muhafazakar kimliğiyle bilinen Mutahhari, 2016-2019 arasında Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Ülkesinin iç ve dış politikasını eleştiren açıklamalarıyla dikkati çeken Mutahhari, Eylül 2020'de Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgalinden kaynaklanan çatışmalara ilişkin yaptığı bir konuşmada, Dışişleri Bakanlığını Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında "etnik kaygılarla Ermenistan tarafını tutmaması" konusunda uyarmıştı.

Mutahhari, 12 Şubat'ta katıldığı bir programda da ülkesinin dış politikadaki tercihlerini eleştirerek, Arap ülkeleri ve ABD ile ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini söylemişti.

Mutahhari ayrıca, "Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi iyileştirebilirdik ve bu ihmal edildi. Arap ülkelerini füzelerle tehdit etmek yerine onları kendimize çekmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel adayları

Eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ve Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklamıştı.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Eski Eğitim ve Öğretim Bakanı Hamid Rıza Hacıbabayi de cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Ahmedinejad ve Hacibabayi, ihtiyaç hissetmeleri durumunda aday olacakları yönünde mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Ruhani ise üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Ülkede seçimlerde aday olmak isteyenlerin din adamları ve hukukçulardan oluşan AKK'ye bağlı Denetleme Heyeti'nden onay alması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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