İran'da eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

İran'da eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını duyurdu.

İran'da eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, bir grup sosyal medya aktivisti ile bir araya gelen Rızai, burada yaptığı konuşmada, "Vatanın bir askeri olarak seçim sahnesine giriyorum." dedi.

Konuşmasında, Devrim Muhafızları Ordusunu özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi siyasete müdahale etmekle suçladığı ortaya çıkan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan Rızai, "Bazıları utanmazca ve edepsizce; sabotajların, yolsuzlukların ve kendilerinin ülkeyi yönetme konusundaki başarısızlıklarının suçunu askerlere ve komutanlara yüklemeye kalkıyor, sahadaki komutanı da Rusya ile ilişkili gösteriyor." diye konuştu.

Rızai, "Hükümetin yapısı; yolsuzluk, casusluk, paralı askerler ve aristokrasi ile kirletildiğinde devrimci gençliği ve vatansever güçleri seferber etmek bir asker olarak benim vazifemdir. Sahte diplomasiye karşı duracağım ve ülkeye yönelik nüfuz akışını etkisiz hale getireceğim. Yolsuzluk ve nüfuzla mücadele etmek için ulusal bir hükümet kuracağım." ifadelerini kullandı.

İran'da 1981-1997 yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı görevinde bulunan Muhsin Rızai, 1997'den bu yana ülkede Meclis ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyinin Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Rızai, 2009 ve 2013'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de katılmış ancak kazanamamıştı.

Seçimlerde yarışacak adaylar ve muhtemel isimler

Eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ve eski Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tuğgeneral Said Muhammed daha önce adaylıklarını duyurmuştu. Asker kökenli Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın da muhtemel adaylar arasında ismi geçiyor.

Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan, eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mustafa Taczade de adaylıklarını açıklarken, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Ülkede seçimlerde aday olmak isteyenlerin din adamları ve hukukçulardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyetinden onay alması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
2019 YILINDAKİ CİNAYETİN ZANLISI MUTFAK DOLABINDAKİ GİZLİ GEÇİTTE BÖYLE YAKALANDI
2019 YILINDAKİ CİNAYETİN ZANLISI MUTFAK DOLABINDAKİ GİZLİ GEÇİTTE BÖYLE YAKALANDI
Akılalmaz plan! Cevizlerin içini boşaltıp uyuşturucu madde gizlemişler
Akılalmaz plan! Cevizlerin içini boşaltıp uyuşturucu madde gizlemişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran'da eski Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhsin Rızai Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:10:00. #1.16#

title