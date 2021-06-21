İran'da eski Cumhurbaşkanı Hatemi: "Halk işlerin düzelmesinden ümidini kesti"

İran'da reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, seçimlere yüzde 50'nin altında katılım olması ve geçersiz oyların çokluğunu "tehlike çanlarının çalması" olarak değerlendirdi.

İran'da reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, seçimlere yüzde 50'nin altında katılım olması ve geçersiz oyların çokluğunu "tehlike çanlarının çalması" olarak değerlendirdi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "jamaran.news" haber sitesi, Hatemi'nin 18 Haziran Cuma günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiği açıklamasına yer verdi.

Hatemi, aday adaylarından birçok reformistin veto edilmesine değinerek "Bu seçimde şahit olduğumuz durum, müesses nizam ve sivil toplumun görmezden gelebileceği bir konu değildir. Halkın seçimlere katılmama oranının yüzde 50'den fazla ve geçersiz oy oranının da çok yüksek olması halkın ümitsizliği ve rejimden uzaklaşılmasının belirtisi değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

"Rejimi yıkmayı planlayan oluşumlara imkan sağlamaktadır"

Bu durumun tehlikeli olduğunu vurgulayan Hatemi, "Daha önce de defalarca dillendirdiğimiz bu konuya önem verilmedi. Halk işlerin düzelmesinden ümidini kesti. Bu hal, rejimi ne pahasına olursa olsun yıkmayı planlayan oluşumlara imkan sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hatemi, "Bu tehlike çanı herkesi kendine getirmelidir." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Öncelikle, bu gidişata dikkat kesilerek yapısal reformlar ele alınmalı, ikinci merhalede cumhuriyetin gereği olarak halkın memnuniyeti kazanılmalı ve yaşam kalitesi iyileştirilmelidir. Biz reformistlere göre ülkenin kurtuluşu 1979 devrimi döneminde gündeme getirilen değerlere sarılmakla mümkündür."

Ulusal tecrübe ve analizler göstermektedir ki toplum vicdanının derinliklerinde önemli bir yere sahip olan şey, gerçek anlamıyla reformizmdir. Öyle ki son seçimlerde tüm adayların sloganlarının daha reformist hale geldiğini gördük."

Eski Cumhurbaşkanı halkın, son dönemde reformist hareketten de uzaklaştığına dikkati çekerek öz eleştiride bulundu.

Hatemi, açıklamasını "Toplumda reformist hareketin konumu zayıflamıştır. Reformistler olarak bizler de kendimizi gözden geçirmeliyiz." şeklinde tamamladı.

İran'da son 42 yılın en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi

İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62'sini alan İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden 28 milyon 933 bin 4'ünün sandığa gittiği ve seçimlere katılımın yüzde 48,8 olduğu duyurulmuştu.

Seçimlere katılım oranı, 2017'de Hasan Ruhani'nin kazandığı ve yüzde 73 olarak gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre yaklaşık yüzde 24 düşmüş ve 1979'daki devrimden bu yana yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında en düşük seviyede kalmıştı.

Bu seçimde yaklaşık 4 milyon geçersiz oy kullanıldı. Devrimden bu yana 12 kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy oranı ortalama yüzde 2,07 iken bu seçimde 12,9'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı