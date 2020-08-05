İran'da emniyet mensubunu öldüren bir kişi idam edildi İran'da Aralık 2017 yılında hayat pahalılığını protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösterilerde, İranlı bir emniyet mensubunu öldürmekle suçlanan Mustafa Selimi idam edildi.

İran'da Aralık 2017 yılında hayat pahalılığını protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösterilerde, İranlı bir emniyet mensubunu öldürmekle suçlanan Mustafa Selimi idam edildi.

İran'ın İsfahan Savcılığı yaptığı açıklamada, İsfahan şehrindeki hükumet karşıtı gösterilerde polis memuru Şah Senayi'yi silahla kasten öldürme suçuyla yargılanan Mustafa Selimi'nin idam edildiğini duyurdu.

İran'ın Meşhed şehrinde Aralık 2017 yılında hayat pahalılığına karşı başlayan gösteriler hükumet karşıtlığına dönüşmüş ve başkent Tahran dahil olmak üzere İran'ın bir çok şehrine yayılmıştı. Gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin kişi gözaltına alınmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA