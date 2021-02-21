İran'da emekliler maaş protestosu düzenledi

İran'da binlerce emekli ülke genelinde, maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Tahran, Meşhed, İsfahan, Erdebil gibi birçok kentte Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde toplanan binlerce emekli, maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istedi.

Göstericiler, "Zulüm yeter, soframız boş", "Maaşımız enflasyon oranında artsın" sloganları atarken, "Enflasyon, pahalılık milletin belası" ve "Ne meclis, ne devlet milleti düşünüyor" yazılı pankartlar taşıdılar.

İran'da yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirten emekliler, zaman zaman protesto düzenleyerek yetkililerden sorunlarının çözülmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı