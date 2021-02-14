İran'da emekliler maaş protestosu düzenledi

İran'da başkent Tahran ve Ahvaz kentlerinde yüzlerce emekli, maaşlarının artırılması talebiyle gösteri düzenledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Tahran ve Ahvaz kentlerindeki Bütçe ve Planlama Kurumu binaları önünde toplanan emekliler, sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla maaşlarının artırılması ve sigorta şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Gösteriler, sosyal medyaya da yansıdı.

İran'da yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirten emekliler, zaman zaman protesto düzenleyerek yetkililerden sorunlarının çözülmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı