İran'da elektrik kesintisi uluslararası satranç turnuvasını yarıda kesti

İran'da enerji tasarrufu için uygulanan elektrik kesintileri, online düzenlenen uluslararası turnuvada iki İranlının hükmen yenik düşmesine neden oldu.

İran'da enerji tasarrufu için uygulanan elektrik kesintileri, online düzenlenen uluslararası turnuvada iki İranlının hükmen yenik düşmesine neden oldu.

İran Satranç Federasyonu Başkanı Muhsin Semizade, ülkede enerji tasarrufu için uygulanan elektrik kesintilerinin iki profesyonel İranlı satranççının uluslararası satranç turnuvasında hükmen yenik düşmesine neden olduğunu açıkladı. Korona virüs nedeniyle satranç turnuvalarının online düzenlendiğini belirtilen Semizade, "Federasyon olarak oyuncularımızın turnuvaya katılması için tüm hazırlığımızı yapmıştık. Ancak aniden elektriklerin kesilmesi ve bağlantının kopması nedeniyle turnuvada hükmen yenik düşmüş kabul edildik" dedi.

"Uluslararası satranç turnuvasında bağlantı kopukluğu hata kabul ediliyor" ifadelerini kullanan Semizade, devam eden uluslararası satranç turnuvasında diğer İranlı oyuncuların aynı sorun ile karşılaşmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

İran'da hükümet, enerji tasarrufu için ülke genelinde belirli saatler aralığında elektrik kesintileri uygulamaya başlamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı