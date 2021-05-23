İran'da elektrik kesintisi uluslararası satranç turnuvasını yarıda kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da elektrik kesintisi uluslararası satranç turnuvasını yarıda kesti

İran'da elektrik kesintisi uluslararası satranç turnuvasını yarıda kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran'da enerji tasarrufu için uygulanan elektrik kesintileri, online düzenlenen uluslararası turnuvada iki İranlının hükmen yenik düşmesine neden oldu.

İran'da enerji tasarrufu için uygulanan elektrik kesintileri, online düzenlenen uluslararası turnuvada iki İranlının hükmen yenik düşmesine neden oldu.

İran Satranç Federasyonu Başkanı Muhsin Semizade, ülkede enerji tasarrufu için uygulanan elektrik kesintilerinin iki profesyonel İranlı satranççının uluslararası satranç turnuvasında hükmen yenik düşmesine neden olduğunu açıkladı. Korona virüs nedeniyle satranç turnuvalarının online düzenlendiğini belirtilen Semizade, "Federasyon olarak oyuncularımızın turnuvaya katılması için tüm hazırlığımızı yapmıştık. Ancak aniden elektriklerin kesilmesi ve bağlantının kopması nedeniyle turnuvada hükmen yenik düşmüş kabul edildik" dedi.

"Uluslararası satranç turnuvasında bağlantı kopukluğu hata kabul ediliyor" ifadelerini kullanan Semizade, devam eden uluslararası satranç turnuvasında diğer İranlı oyuncuların aynı sorun ile karşılaşmaması için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

İran'da hükümet, enerji tasarrufu için ülke genelinde belirli saatler aralığında elektrik kesintileri uygulamaya başlamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Hande Ataizi Oktay Kaynarca Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Cenk Tosun Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da elektrik kesintisi uluslararası satranç turnuvasını yarıda kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 17:49:43. #1.13#

title