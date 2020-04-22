İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
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Halkla İlişkiler, İran, 3. Sayfa, Haber

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Mazenderan eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

22.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:37
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Mazenderan eyaletinde eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Mazenderan eyaletinde bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. İran Emniyet Merkezi Halkla İlişkiler sorumlusu Ahmed Hosrevi, Mazenderan eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü belirterek, "Eğitim uçağı Mazenderan eyaletinde bulunan Selmanşehr bölgesindeki ormanlık araziye düştü" dedi.

Düşen eğitim uçağında bulunan 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklanırken uçağın uygunsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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