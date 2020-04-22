İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Selmanşehr kentinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
22.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:46
İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Selmanşehr kentinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Jamaran haber sitesine göre, özel bir eğitim uçağı yerel saatle 13.00'te Selmanşehr kırsalında düştü.
Uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA