İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ajans, Acil Sağlık Merkezi Basın Ofisi'nden Mohammad Alishahi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde kazada pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: DHA
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