İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü
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İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü

06.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:17

Genel görüntüler İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü Geçen yıl İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü nedeniyle başkent Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'nin üzerine üç boyutlu ışık gösterisi yapıldı.

Genel görüntüler İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü

Geçen yıl İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü nedeniyle başkent Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'nin üzerine üç boyutlu ışık gösterisi yapıldı.

İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü
İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü
İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü
İran'da düşürülen Ukraynalı uçakta hayatını kaybedenlerin birinci yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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