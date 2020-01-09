İran'da düşen yolcu uçağı kaza sırasında havalimanına geri dönmeye çalışmış
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İran'da düşen yolcu uçağı kaza sırasında havalimanına geri dönmeye çalışmış

İran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın, kaza sırasında havalimanına dönmeye çalıştığı ortaya çıktı.

09.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:38
İran'da düşen yolcu uçağı kaza sırasında havalimanına geri dönmeye çalışmış

'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın, kaza sırasında havalimanına dönmeye çalıştığı ortaya çıktı.


İran'da 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İranlı yetkililer, Tahran-Kiev seferi için havalanan ve kalkışından kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayollarına (MAU) ait yolcu uçağının kaza anında havalimanına geri dönmeye çalıştığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken, Ukrayna'dan bir uzman ekip de araştırmalara katılmak için bugün İran'a hareket etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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