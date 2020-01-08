İran'da düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat öldü
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İran'da düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat öldü

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da düşen yolcu uçağındaki en az 170 yolcu ve mürettebatın öldüğünü duyurdu.

08.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:42
İran'da düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat öldü

devlet televizyonu, başkent 'da düşen yolcu uçağındaki en az 170 yolcu ve mürettebatın öldüğünü duyurdu.


Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olaya ilişkin ilk açıklamada, yolcu uçağının teknik arıza sonucu düştüğü belirtildi. İran devlet televizyonu, uçakta bulunan en az 170 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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