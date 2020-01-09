İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Haberler » 3. Sayfa » İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:58
İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

'ın başkenti 'da Havayolları'na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.


İran'ın başkenti Tahran'da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yere çakıldıktan sonra patlama meydana geldi. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Tahran'da dün İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler