İran'da Düşen Uçağın Arama-kurtarma Çalışmaları Bitti (2)

İran'da Düşen Uçağın Arama-kurtarma Çalışmaları Bitti (2)

İran'da düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.

İran'da Düşen Uçağın Arama-kurtarma Çalışmaları Bitti (2)

İran'da düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. İran devlet televizyonu hayatını kaybedenlerin ailelerini Shahrekord Havalimanı'nda beklerken görüntüledi.

İranlı yetkililer, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki tüm kişilerin cesedinin bulunarak, olay yeri yakınına getirilen helikopterle bölgeden taşındığını duyurdu. (Fotoğraflı) - Tahran

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