Son Dakika! İran'da Düşen Uçağın Kara Kutusu Bulundu! 8 Cesedin Kimliği Tespit Edildi, 1 Kişi Kayıp
İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu, 1 kişinin cesedine ise halen ulaşılamadı. Hayatını kaybeden 8 kişinin cesedi tespit edilirken, 2 ceset yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemedi.
İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.
8 CESET TEŞHİS EDİLDİ
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.
1 CESET ARANIYOR
Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
KARA KUTUSU BULUNDU
Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.
Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.
3'Ü MÜRETTEBAT 11 YOLCU ÖLDÜ
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
-
bu haberi bu kadar insanların gözüne bekarlığa veda partisinde öldüler diye gözüne sokan bu haberin devamını ana sayfada 10 yere koyan amacınız insanları birbirine düşürmek mi ne saçma ana sayfa planlaması yapmışsınız millet birbirine küfrederken nasıl bir zevk ve haz alıyorsunuz bu haberin bu kadar büyülterek çoğaltarak insanlara meze yapılmasına birbirlerine düşmanlığa sebep olduğunuzun farkında değilmisinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
buraya yorum sayfası açmakla çok iyi yapmışsınız haberler. combu vesile ile insanlıktan nasibini alamamış; sadece zengin oldukları için insanlara kin duyan ama lafa gelince müslümanlığı ve Allahı ağızlarından düşürmeyen vicdan yoksunu insan müsfettelerinin yorumlarını okuyup onlar gibi hissettemediğimiz için rabbimize sükretmemize sebep oldunuz. . . TEŞEKKÜRLER. . . ve ALLAH a da şükürler olsun ki kalbimiz hala sevgi dolu ve kirlenmemiş. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ne vicdansızsınız ya. Allah rahmet eylesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Insan sonucta elbette herkes uzulur ama zengin olunce gunlerce haberlerde ama bir mevsiklik isci minibusu kaza yapsa 20 kisi olse 10 dakika haber yetiyor. Zenginin olusude kiymetli. Azraili seviyorum esit davraniyorCevap Yaz 7 1 Yayından KaldırERCANS: Sanada hak vermiyor değilim. Allah Rahmet eylesin.Yayından Kaldır