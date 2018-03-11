İran'da Düşen Özel Türk Uçağı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Tahran'ın güneyinde düşen jette ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yaptı.

Jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kayboldu.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğü belirlenen jette, ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.