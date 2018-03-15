İran'da Düşen Jette Hayatını Kaybeden Jasmin Baruh Siloni Son Yolculuğuna Uğurlandı
İran’da düşen jette hayatını kaybeden Jasmin Baruh Siloni, öğle saatlerinde Ulus Eşkenaz Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Jasmin Baruh Siloni, öğle saatlerinde Ulus Eşkenaz Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Jasmin Baruh Siloni için öğle saatlerinde Ulus Eşkenaz Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Siloni'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Tören sırasında Özel Harekat polisleri ve sivil polisler geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. - İSTANBUL