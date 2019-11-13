İran'da domuz gribi nedeniyle 2 kişi öldü
Haberler » Güncel » İran'da domuz gribi nedeniyle 2 kişi öldü - Haber

İran'da domuz gribi nedeniyle 2 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, ülkede domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

13.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:42
İran'da domuz gribi nedeniyle 2 kişi öldü

Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, ülkede domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Ajansı'na (ISNA) göre Guya, H1N1 virüsünün (domuz gribi) ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 2 hafta önce ortaya çıktığını belirterek, söz konusu virüsün geçen yıllara oranla bu yıl daha erken görüldüğünü ifade etti.

Guya, "Domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişi Gilan eyaletinde hayatını kaybetti" dedi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et