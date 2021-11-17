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İran'da doğal gaz boru hattında patlama

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İran'da doğal gaz boru hattında patlama

İran'ın Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında patlama meydana gelirken, can veya mal kaybı yaşanmadı.

İran'ın Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında patlama meydana gelirken, can veya mal kaybı yaşanmadı.

İran'ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletindeki doğal gaz boru hattında şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi. Ramşir Kaymakamlığından Celil Zahiri, Marun Petrol ve Gaz Şirketine ait doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın boru hattındaki alt yapının eski olmasından kaynaklandığını ifade etti. Şirketin Genel Müdürü Hamid Kaviyan ise patlamanın yol açtığı hasarın onarıldığını, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını aktardı.

Patlamanın meydana geldiği bölgeye yakın Remis köyünde yaşayanlar ise patlamanın şiddetli olduğunu ve sarsıntı hissedildiğini dile getirdi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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