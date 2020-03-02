İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler » Politika » İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler

İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

02.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:30
İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü nedeniyle İran'da da bilanço artıyor. İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede saatlerinde Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


Öte yandan, bir dönem Kum milletvekilliği yapmış Mirmuhammedi, Ali Hamaney ile Haşimi Rafsancani'nin Cumhurbaşkanlıkları döneminde Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığı görevinde bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler