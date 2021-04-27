İran'da Dışişleri Bakanı Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasıyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı
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İran'da Dışişleri Bakanı Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasıyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı

İran'da Dışişleri Bakanı Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasıyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in hükümet arşivlerinden çalındığı açıklanan gizli röportajına ait ses kaydıyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in hükümet arşivlerinden çalındığı açıklanan gizli röportajına ait ses kaydıyla ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Tahran Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın, Dışişleri Bakanı Zarif'in gizli kalması gereken ses kayıtlarının sızdırılmasında rol alan kişilerin tespit edilmesi amacını taşıdığı kaydedildi.

Soruşturmanın, ülkenin iç veya dış politikasıyla ilgili plan ve sırları, bunlara erişimi olmayan kişilere sağlayanlar hakkındaki cezaları öngören İslami Ceza Kanunu'nun 501'inci maddesi kapsamında açıldığı belirtilerek, suçun faillerinin ve nasıl işlendiğinin tespit edilebilmesi için güvenlik birimlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, "Zarif'i Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'na davet ediyoruz. Komisyon, ses dosyasının içeriğini ve bu dosyanın neden ve nasıl sızdırıldığını araştıracak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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