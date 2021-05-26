İran'da dijital para üretimi yasaklandı
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İran'da dijital para üretimi yasaklandı

İran'da dijital para üretimi yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde 22 Eylül tarihine kadar dijital para üretiminin yasaklandığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde 22 Eylül tarihine kadar dijital para üretiminin yasaklandığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, dijital para üretiminin yasaklandığını söyledi. Ruhani, "Bugünden itibaren dijital para üretimi 22 Eylül tarihine kadar yasaklandı" dedi. Ruhani, ülke genelinde enerji tasarrufu için başlatılan elektrik kesintilerine işaret ederek, "Enerji Bakanımızın elektrik kesintileri nedeniyle halktan özür dilemesi beni memnun etti. Elektrik kesintileri yaşanan kuraklık nedeniyle de yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Ülke genelinde dijital para üretimi için 300 megabaytın belirlendiğini belirten Ruhani, "İzinsiz dijital para üretiminde bu oran 2 bin megabayta çıkabiliyor. Bugünden itibaren yasak olan ve olmayan tüm dijital para üretimini yasakladık" dedi.

İran'da dijital para üretiminin fazla enerji harcama nedeniyle enerji tasarrufu için elektrik kesintileri uygulanıyor.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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