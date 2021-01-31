İran'da devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları başladı
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İran'da devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları başladı

31.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:16
İran'da devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları başladı

İran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 42. yıl dönümü kutlanıyor.

İran'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 42. yıl dönümü kutlanıyor.

Ülkede devrim kutlamaları Humeyni'nin başkent Tahran'ın güneyindeki türbesinde, din adamları, askeri ve siyasi yetkililerin katılımıyla başladı.

Devrim kutlamalarının ilk gününde İran lideri Ali Hamaney de Humeyni'nin türbesini ziyaret etti.

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, 1978'de artan toplumsal olayların önüne geçemediği ve gidişattan umudunu tamamen kestiği için 16 Ocak 1979'da ülkeyi terk etti. Pehlevi'nin daha önce idama mahkum ettiği Humeyni 1 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris'ten dönerek 11 Şubat 1979'da ülkede İslam Devrimi'ni ilan etti.

İran'da her sene Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor. Tahran'da önceki yıllarda yapılan törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki devrim kutlamalarının geniş katılımlarla yapılmayacağını açıklamıştı. Ruhani, halkın kutlamaları, binek araçları ve motosikletleriyle yapacağını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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