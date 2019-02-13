İran'da Devrim Muhafızlarını Taşıyan Otobüse Canlı Bomba Saldırısı: 20 Ölü

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığıın duyurdu.

IRNA, İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde, muhafızları taşıyan bir otobüse, canlı bomba saldırısı düzenlendiğini; saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA