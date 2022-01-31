İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü - Haberler
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İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü

AA, Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen bir kişi emniyet güçlerince öldürüldü.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen bir kişi emniyet güçlerince öldürüldü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde, İstihbarat ve Devrim Muhafızlarına ait basın ofisine silahlı saldırıda bulunuldu.

Çıkan çatışmada saldırganın hayatını kaybettiği, bir sivilin ise yaralandığı belirtildi.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Saldırı, Sistan, İran, Güncel, Haber

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