İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü
AA, Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen bir kişi emniyet güçlerince öldürüldü.
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen bir kişi emniyet güçlerince öldürüldü.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde, İstihbarat ve Devrim Muhafızlarına ait basın ofisine silahlı saldırıda bulunuldu.
Çıkan çatışmada saldırganın hayatını kaybettiği, bir sivilin ise yaralandığı belirtildi.
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel