İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

İran devlet medyasında yer alan habere göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına silahlı saldırı düzenlendi.

3 Devrim Muhafızı askerinin hayatını kaybettiği 1 askerin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA