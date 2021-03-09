İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Said Muhammed cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
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İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Said Muhammed cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

09.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:29
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Said Muhammed cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanlarından Said Muhammed, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanlarından Said Muhammed, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı.

İranlı komutan, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında, cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olma kararı aldığını duyurdu.

Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin yakınlarında olduğunu belirten Muhammed, zorlu bir yolculuğun kendisini beklediğini ve destekçilerindendua etmelerini istedi.

Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Tuğgeneral Muhammed (53), pazar günü görevinden istifa etmişti. Muhammed'in muhafazakar ve genç kimliğiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "devrimci ve genç yönetici" arzusuna en uygun profili çizen aday olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel adayları

Eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ve Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakabiyan da 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklamıştı. Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari de 25 Şubat'ta adaylığını açıklamıştı.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Eski Eğitim ve Öğretim Bakanı Hamid Rıza Hacıbabayi de cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Ahmedinejad ve Hacibabayi, ihtiyaç hissetmeleri durumunda aday olacakları yönünde mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Ruhani ise üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Ülkede seçimlerde aday olmak isteyenlerin din adamları ve hukukçulardan oluşan AKK'ye bağlı Denetleme Heyeti'nden onay alması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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