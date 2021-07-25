İran'da Devrim Muhafızları ile silahlı grup arasında çatışma: 4 ölü
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İran'da Devrim Muhafızları ile silahlı grup arasında çatışma: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran'ın güney doğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışma sonucunda 4 asker hayatını kaybetti.

İran'ın güney doğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışma sonucunda 4 asker hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı, gece Sistan-Beluçistan eyaletinin Haş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını duyurdu. Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın güney doğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışma sonucunda 4 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İran'ın Pakistan ile Afganistan sınırında yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Beluc halkını haklarını savunma iddiasında olan Ceyşul Adl örgütü ile İran güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

İran'da Devrim Muhafızları ile silahlı grup arasında çatışma: 4 ölü
İran'da Devrim Muhafızları ile silahlı grup arasında çatışma: 4 ölü
İran'da Devrim Muhafızları ile silahlı grup arasında çatışma: 4 ölü
İran'da Devrim Muhafızları ile silahlı grup arasında çatışma: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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