İran'da deniz tatbikatı kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi
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İran'da deniz tatbikatı kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İran'da Basra Körfezi yakınlarındaki deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 19 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

İran'da deniz tatbikatı kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi
12.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:38

İran'da Basra Körfezi yakınlarındaki deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 19 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Basra Körfezi'nde 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen deniz tatbikatı sırasında Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklanan kazada ölen 19 kişi için Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Konarek ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında salgına karşı çeşitli tedbirler alınan ülkede, törene katılan yüzlerce kişinin sosyal mesafe kuralına riayet etmediği görüldü.

Cenaze töreninde halkın yanı sıra üst düzey askeri yetkililer ve devlet erkanı da hazır bulundu.

İran medyası, 10 Mayıs Pazar günü İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu öne sürmüş, söz konusu olayın ayrıntılarını açıklamayan İran ordusu, kazada 19 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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