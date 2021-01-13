İran'da Demavend ilçesi eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı suikast sonucu hayatını kaybetti
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İran'da Demavend ilçesi eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı suikast sonucu hayatını kaybetti

13.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:50
İran'da Demavend ilçesi eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı suikast sonucu hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Demavend Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Taki Takizade, "Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi'nin aracına dün akşam yerel saatle 21.00 sularında Tahran'ın doğusundaki Germabserd yolunda uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi." dedi.

İranlı Başsavcı, saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mirzakerimi'nin ağır yaraları nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Takizade, saldırganların kimlik tespitine ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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