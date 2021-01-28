İran'da DEAŞ militanı olmak ve 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan kişi idam edildi
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İran'da DEAŞ militanı olmak ve 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

28.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:32
İran'da DEAŞ militanı olmak ve 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 2 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ve terör örgütü DEAŞ militanı olmakla suçlanan Ali Mutiri idam edildi.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 2 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ve terör örgütü DEAŞ militanı olmakla suçlanan Ali Mutiri idam edildi.

Huzistan Adliyesinden yapılan açıklamada, Mutiri hakkında 6 Şubat 2019'da verilen idam cezasının bugün infaz edildiği belirtildi.

Açıklamada, Huzistan'ın Şeyban bölgesinde 7 Mayıs 2018'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iddia edilen ve 2 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili davada yargılanan Mutiri'nin ölüm cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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