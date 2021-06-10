İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçilerinin miting yapması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçileri miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçilerinin miting yapması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçileri miting düzenledi.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika haber | Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Sedat Peker Bülent Turan Adil Karaismailoğlu
Magazin Sarp Akkaya Selçuk Balcı Fatma Turgut Rahşan Gülşan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 22:11:41. #1.14#

title