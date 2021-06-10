İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru
Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçilerinin miting yapması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçileri miting düzenledi.
Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçilerinin miting yapması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin destekçileri miting düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi