İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları başladı
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları başladı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak kişiler başvurularını 15 Mayıs'a kadar yapabilecek.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak kişiler başvurularını 15 Mayıs'a kadar yapabilecek.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemü'l Enbiya Yapı Karargahı'nın eski Komutanı Tuğgeneral Said Muhammed, başvurusunu yaptı.

Adaylık başvuruları, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından incelenecek ve karara bağlanacak.

AKK, geçen hafta aldığı kararla, aday olmak isteyen kişiler için yeni şartlar getirmişti. Söz konusu kararda, cumhurbaşkanı adayının "40-75 yaşlarında, devlet kademesinde yönetici pozisyonlarda en az 4 yıllık tecrübeye sahip, en az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş, asker ise en az tümgeneral rütbesine sahip olması" gibi şartları taşıması gerektiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise AKK'nin aldığı bu kararı dün reddetmiş ve İçişleri Bakanlığına "anayasadaki mevcut şartların uygulanması" talimatını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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