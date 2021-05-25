İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olmak isteyen 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni aldı
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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olmak isteyen 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni aldı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olmak isteyen 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni aldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktı.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için başvuruda bulunan 592 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, aday adaylarının başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Kedhodayi, "Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyenlerden yalnızca 7 aday Konsey tarafından onaylandı." dedi.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Konseyin onaylanan isimleri İçişleri Bakanlığına ilettiğini aktaran Kedhodayi, adayların Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Kedhodayi, adaylığı onaylanan isimleri açıklamasa da yarı resmi Fars Haber Ajansı, muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani'ye adaylık izni verildiğini duyurdu.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin adaylık izni aldığı belirtildi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Aday adaylarının seçimlere katılmak için ehliyet sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar veriyor.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve kasabalarda şehir yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olmak isteyen 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni aldı - Haberler
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