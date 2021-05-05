İran'da Cumhurbaşkanlığı adayları için şartlar seçimler öncesi değiştirildi
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İran'da Cumhurbaşkanlığı adayları için şartlar seçimler öncesi değiştirildi

İran'da Cumhurbaşkanlığı adayları için şartlar seçimler öncesi değiştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartlara yeni düzenleme getirerek adaylık başvurusu için yaş aralığının 40-75 arasında olmasını kararlaştırdı.

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartlara yeni düzenleme getirerek adaylık başvurusu için yaş aralığının 40-75 arasında olmasını kararlaştırdı.

İran'da seçimler öncesi Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanı adayları için gerekli şartlara yeni düzenleme getirdi. Cumhurbaşkanı adaylarının dini, siyasi ve ahlaki denetimini yapan Anayasayı Koruyucular Konseyi, adaylık başvurusu için yaş aralığının 40-75 arasında olacağını belirtti.

Adayların 4 yıl devlet kurumlarında çalışmış olması gerektiği belirtilen yeni düzenlemede, en az yüksek lisans mezunu ve İran vatandaşı olmak şart olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı adayı olacak askerler içinde değişiklik yapılan yeni düzenlemede, aday olacak askerlerin en az Tümgeneral rütbesine sahip olması gerektiği belirtildi.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanıyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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