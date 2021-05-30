İran'da Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı
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İran'da Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İran'da Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin görevinden alındığı bildirildi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin görevinden alındığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından onaylanan Himmeti, Bakanlar Kurulunca görevden alındı.

Himmeti'nin tüm yetkilerinin Merkez Bankası Başkan Vekili Ekber Kemicani'ye verildiği aktarıldı.

Himmeti, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Veliyullah Seyf'in yerine Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı. ???????

Merkez Bankası Başkanı Himmeti, AKK tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında yer almayı başarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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İran'da Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı - Haberler
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