İran'da cuma namazına korona virüsü engeli
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İran'da cuma namazına korona virüsü engeli

İran'ın başkenti Tahran'da ve bazı eyaletlerde korona virüsü salgını nedeniyle bu hafta toplu cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

27.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:55
İran'da cuma namazına korona virüsü engeli

'ın başkenti 'da ve bazı eyaletlerde korona virüsü salgını nedeniyle bu hafta toplu cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

İran'da korona virüsü salgını nedeniyle Cuma İmamları Şurasının aldığı son karara göre, başkent Tahran ve bazı eyaletlerde bu hafta toplu halde Cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu. Tahran Cuma Namazı Merkezi Başkanı Seyit Bakır Pişnemazi, "Cuma İmamları Şurasının aldığı son karara göre Tahran ve bazı eyaletlerde yarın kılınacak olan cuma namazları iptal edilmiştir" dedi. Pişnemazi, "Önümüzdeki haftalarda cuma namazlarının kılınıp kılınamayacağı merkez tarafından yapılan açıklamalarla bildirilecektir" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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