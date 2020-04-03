İran'da Covid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 294'e ulaştı İran'da korona virüsü nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısının da 53 bin 183'e yükseldiği açıklandı.

İran'da korona virüsü nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 294'e, vaka sayısının da 53 bin 183'e yükseldiği açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü nedeniyle İran'da bilanço artıyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüsü vakalarına ilişkin son bilgileri açıkladı. Cihanpur, son 24 saatte 134 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek toplam ölü sayısının 3 bin 294'e ulaştığını bildirdi. Ayrıca 2 bin 715 kişinin korona virüsü testinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, ülkedeki toplam vaka sayısının 53 bin 183'e yükseldiğini aktardı.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 17 bin 935 kişiye ulaştığını ifade ederek hastanelerde yoğun bakımda tedavi gören 4 bin 35 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA