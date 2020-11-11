İran'da Covid-19 salgını artarak yayılıyor
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İran'da Covid-19 salgını artarak yayılıyor

11.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:17
İran'da Covid-19 salgını artarak yayılıyor

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içerisinde 11 bin 780 kişiye korona virüs teşhisi konuldu.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içerisinde 11 bin 780 kişiye korona virüs teşhisi konuldu. 462 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını alınan tüm yeni önlemlere rağmen rekor kırmaya devam ediyor. Ekim ayının başlangıcında 3 bin bandında olan korona virüs vak'a sayıları, bir ay içerisinde 10 bin seviyesine yükseldi. Ülke genelinde 3 Ekim tarihinde 3 bin 523 olarak açıklanan vak'a sayısı, 1 Kasım tarihi itibariyle 7 bin 719 seviyesine yükseldi. Bugün ise İran'da son 24 saat içerisinde 11 bin 780 kişiye korona virüs teşhisi konulurken, 462 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

14 Kasım'dan itibaren 21: 00'dan sonra sokağa çıkma yasağı

İran'da açıklanan son korona virüs vak'a tablosuna göre ülkede tüm eyaletler kırmızı seviyede yer alırken, hükümet yeni korona virüs kısıtlamaları uygulama kararı aldı. Başkent Tahran'da artan korona virüs vak'alarına önlem olarak 14 Kasım tarihinden itibardan akşam saat 21: 00'dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey, bazı ülkelerde şehir içi dolaşımı azaltmak için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulandığını belirterek, "Şehir içi dolaşımı azaltmak için 14 Kasım tarihinden itibaren saat 21: 00'dan sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

Ülke genelinde 10 Kasım tarihinde yürürlüğe giren korona virüs kısıtlamaları kapsamında ise tüm eyalet merkezlerinde iş yerleri saat 18: 00'a kadar açık kalabilecek.

Korona virüs vak'alarının yoğun olduğu 25 eyalette ise 4 Kasım tarihinden itibaren zorunlu olmayan iş yerlerinin 10 gün boyunca kapalı kalacağı açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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