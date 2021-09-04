İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı
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İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 515 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 110 bin 64'e yükseldi.

- İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı

TAHRAN - İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 515 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 110 bin 64'e yükseldi.

İran'da korona virüs salgınının bilançosu artıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 404 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 5 milyon 103 bin 537'ye yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 515 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede salgının başlangıcından bu yana korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 bin 64'e ulaştı. Toplam 7 bin 744 korona virüs hastasının hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü aktarıldı. Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 19 Ağustos'ta 100 bini aşmıştı.

Toplam 28 milyon 843 bin 64 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da korona virüse karşı aşılama programında şu ana kadar 19 milyon 340 bin 385 kişiye en az bir doz aşı, 9 milyon 502 bin 679 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Ülkede risk durumuna göre 246 şehir "kırmızı", 144 şehir "turuncu", 58 şehir ise "sarı" kategoride bulunuyor.

İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı
İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı
İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı
İran'da Covid-19 ölümleri 110 bini aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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