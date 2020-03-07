İran'da Covid-19 nedeniyle 21 kişi öldü, can kaybı sayısı 145'e yükseldi
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İran'da Covid-19 nedeniyle 21 kişi öldü, can kaybı sayısı 145'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145'e, vaka sayısı ise 5 bin 823'e yükseldi.

07.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:44
İran'da Covid-19 nedeniyle 21 kişi öldü, can kaybı sayısı 145'e yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145'e, vaka sayısı ise 5 bin 823'e yükseldi.


Sağlık Bakanlığı Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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