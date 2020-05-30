İran'da Covid-19'dan son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 734'e, vaka sayısının ise 148 bin 950'ye yükseldiği belirtildi.

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 734'e, vaka sayısının ise 148 bin 950'ye yükseldiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 282 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 57 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 148 bin 950'ye, ölenlerin sayısının ise 7 bin 734'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 116 bin 827 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 533 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA