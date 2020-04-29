İran'da Covid-19'dan ölen kişinin defni sırasında Part İmparatorluğu'na ait mezar bulundu İran'ın Mazenderan eyaletinde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin defni sırasında, Part İmparatorluğu dönemine ait bir mezar bulundu.

İran'ın Mazenderan eyaletinde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin defni sırasında, Part İmparatorluğu dönemine ait bir mezar bulundu.

İran resmi haber haber ajansı IRNA'ya konuşan tarihçi Ali Ramazani Paçi, Sari ilçesine bağlı bir köyde Covid-19'dan ölen bir kişiyi defnetmek için açılan mezarda, Part İmparatorluğu (M.Ö 247 - M.S 224) döneminde yaşamış bir askere ait kemikler ile çeşitli askeri malzemeler bulunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle